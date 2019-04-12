Пусть напрягаются: Гриценко прокомментировал заявление России о его заочном аресте

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что открытие производства и объявления его в международный розыск Россией, по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России, в частности, к совершению терактов на территории Москвы и Таганрога, является ничем иным, как политическим делом, не имеет ничего общего ни с терроризмом, ни с юриспруденцией.

По его мнению, Россия хотела бы, чтобы в украинской власти, в парламенте, правительстве и других структурах были бы слабые и подконтрольные Кремлю люди, а люди с сильной проукраинской позицией их напрягают. Он заверил, что будет и в дальнейшем отстаивать интересы Украины, а потому пожелал России "напрягаться и дальше".

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