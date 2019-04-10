Скандал с туроператором: авиаюрист дал советы, как пассажирам выбить компенсацию

Авиаюрист Андрей Гук объяснил, что при подписании договора с туроператором стоит внимательно вычитывать весь текст в документе, который написан мелким шрифтом. Когда в аэропорту происходит какая-то неприятность, например, задержка рейса, можно заручиться поддержкой других пассажиров и, найдя хорошего юриста, выбить компенсацию от туроператора, рассказал Гук. По его словам, размер денежного возмещения может составлять до 600 евро.

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