Коммунальная реформа: эксперт рассказал, что ждет украинцев после 1 мая

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, кандидат юридических наук Андрей Никончук отметил, что с 1 мая следует ожидать новую идеологию в системе взаимоотношений между потребителями и операторами предоставления тех или иных жилищно-коммунальных услуг, предусмотренной новой редакцией закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Он отметил, что кроме закона, есть несколько подзаконных актов, из которых особо отметил постановление Кабмина, которым урегулирован вопрос актирования факта предоставления некачественных жилищно-коммунальных услуг со стороны поставщиков.

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