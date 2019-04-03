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Бесплатный скриниг на онкологические заболевания: названоглавное условие

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Координатор Ассоциации врачей первичного звена медицины Евгений Кузык отметил, что для того, чтобы получить бесплатный скриниг, первичное обследование групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления случаев онкологические заболевания, пациент должен иметь подписанную декларацию с семейным врачом. Именно он, по словам Кузика, должен сделать первичное обследование и по их результатам предоставить направление на дополнительное обследование.

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