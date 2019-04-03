НАТО знает о семи направлениях возможного вторжения России в Украину: эксперт

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак отметил, что на картах возможного полномасштабного вторжения России в Украину указано семь направлений. По его словам, эти направления - Донбасс, Крым, Беларусь в районе Бреста. Кроме того, северо-восточное направление на Чернигов, а на юге - Херсон и Николаев.

Он отметил, что внешнее вторжение, это не единственный путь из разрушения Украинской государственности. По его словам, согласно доктрины начальника генштаба РФ Герасимова, будут продолжаться попытки раздувания внутренних конфликтов, международная дискредитация, другие механизмы, которые должны не оставлять Украину в покое.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!