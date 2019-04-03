''Чтобы дошла информация к избирателю'': эксперт назвал лучшее время для проведения дебатов

''Чтобы дошла информация к избирателю'': эксперт назвал лучшее время для проведения дебатов165Читать материал на украинском
Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского есть понимание того, что дебаты с Петром Порошенко будут проиграны. По его мнению, не имея политического опыта этот проигрыш Зеленского может выглядеть комично.
Он отметил, что в обществе существует запрос на проведение таких дебатов из-за того, что избиратель не должен выбирать "кота в мешке", а оптимальным проведением таких дебатов было бы время не позднее чем за трое суток до дня проведения второго тура голосования.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.