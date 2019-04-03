''Чтобы дошла информация к избирателю'': эксперт назвал лучшее время для проведения дебатов

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского есть понимание того, что дебаты с Петром Порошенко будут проиграны. По его мнению, не имея политического опыта этот проигрыш Зеленского может выглядеть комично.

Он отметил, что в обществе существует запрос на проведение таких дебатов из-за того, что избиратель не должен выбирать "кота в мешке", а оптимальным проведением таких дебатов было бы время не позднее чем за трое суток до дня проведения второго тура голосования.

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