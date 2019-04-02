Неотложное состояние: что ждет больного без декларации

Эксперт группы "Реформа системы здравоохранения" в Реанимационном пакете реформ Тимофей Бадиков отметил, что по статистике Национальной службы здоровья, большинство из 27 млн деклараций, которые уже подписаны с украинцами, были заключены с людьми в возрасте 40-64 года. Меньше всего – с пациентами старше 65 лет

Но, по его словам, почти 16 млн граждан еще не подписали декларации со своими врачами, которым при первой необходимости получить рецепт на лекарства или получить направление на диагностику, все равно должны будут это сделать.

В случае возникновения у пациента неотложного состояния, по его словам, любой врач обязан, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, принять его и оказать необходимую помощь.

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