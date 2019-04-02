Украинцы скрывают цель выезда из оккупированных территориях: Юсуф Курчки

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Курчки отметил, что у украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях и пересекают линию разграничения на Донбассе или адмиграницу с Крымом, цель выезда в свободную часть Украины представители оккупационной власти спрашивают постоянно.

По его словам, люди уже настолько осведомлены в этом, что реальную цель своей поездки они никогда не называют. Поэтому, отметил заместитель министра, те, кто приезжал на голосование, держал эту цель в тайне.

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