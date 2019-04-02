Субсидии на комуналку: летом потребители будут платить без помощи от государства

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко отметил, что заканчивается отопительный сезон и это традиционно приводит к снижению финансовой нагрузки на платежи домохозяйств. По его словам, снижение ежемесячного платежа создаст другую пропорцию между доходами и коммунальными платежами, что логично лишит права для определенных категорий на получение субсидий. И традиционно в летние периоды украинцы, по его словам, начнут погашать долги, которые образовались в зимние месяцы с большими счетами на услуги ЖКХ.

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