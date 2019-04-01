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Конец отопительного сезона: когда появится возможность самостоятельной регулировки температуры

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Директор центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что жители многоквартирных домов должны требовать от правительства установления счетчиков и регулирующих устройств на все радиаторы отопления в квартирах. Это, по его мнению, позволит жителям самостоятельно устанавливать комфортную для каждого температуру в помещении.

По его словам, это должно быть внедрено, особенно учитывая рост стоимости коммунальных услуг и рост долгов населения за эти услуги, из-за невозможности их оплаты в полном объеме.

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