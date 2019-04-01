Телевизионные манипуляции: в 2014 году Ляшко мог получить большинство в Раде – Черновол

Политический деятель Тарас Чорновил отметил ключевую роль в победе Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в Украине телевизионных каналов, в том числе – 1+1. Он считает, что летом 2014 Радикальная партия Олега Ляшко, поддержанная информационно телеканалами Интер и 1+1, на парламентских выборах могла утвориит большинство в Верховной Раде. Однако, конфликт, по его словам, между владельцами телеканалов – Дмитрием Фирташем и Валерием Коломойским – привел к тому, что 1+1 подключился к контрпропаганды и уничтожение рейтинга партии, только сверхусилиями позволило Радикальной партии попасть в Верховную Раду.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал