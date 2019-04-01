Фальсификация выборов – Черновол рассказал, был ли приказ от власти

Политический деятель Тарас Чорновил отметил, что когда власть хотела фальсифицировать результаты выборов, она создавала предпосылки для того, чтобы и админресурс, и фальсификации были. На нынешних выборах президента страны, по его словам, такого властного заказа не было.

Он отметил, что каким бы ни было сопротивление, в случае желания власти фальсифицировать выборы, даже если это приведет к революционным событиям, которые произошли в Украине в 2004 году, она от своего плана не откажется. Но, по его словам, решили: "Как будет, так будет!".

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