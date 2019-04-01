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Результаты голосования на фронте не стали неожиданностью – ветеран АТО

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Ветеран АТО Мирослав Гай отметил, что победа Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, который обошел Владимира Зеленского только на 209 голосов, на специальных избирательных участках в зоне проведения ООС, не стала для него неожиданной.

По его мнению, армия является общим срезом по стране, которая отражает общую социально-политическую ситуацию в стране. По его наблюдениям, большинство людей, которые пришли в армию сознательно, а это, в частности - добровольцы, голосовали за Порошенко. Кадровые же офицеры, которые, по словам Гая, привыкли к армии старого образца, отдали свои голоса за Зеленского.

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