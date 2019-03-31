Все политики готовят "План Б": в Комитете избирателей дали оценку уровню фальсификаций

Заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник отметила, что массовых фальсификаций, которые повлияли на результаты волеизъявления, зафиксировано не было. По ее словам, вся информация о возможных провокациях и попытах манипуляций, была своевременно донесена до членов избирательных комиссий.

Однако, по ее словам, это не означает, что обвинений в "фальсификациях", со стороны проигравших кандидатов, не будут звучать. Она отметила, что у всех политиков есть "План Б", которым предусмотрены заявления-обвинения в сторону более удачливых оппонентов.

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