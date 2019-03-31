Пресс-конференция кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре президентских выборов не поддержит нынешнего главу государства Петра Порошенко. В тоже время, он признался, что может призывать голосовать и за Владимира Зеленского. По его словами, он его, в отличии от Порошенко, не знает.

По словам Гриценко, после завершения работы штабов и избирательных комиссий, он с командой будет определяться относительно работы штабов на парламентских выборах и формировании коалиции. Об этом, по его словам, он договорился с главой партии "Самопомощь" Андреем Садовым задолго до того, как тот снял свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Гриценко.

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