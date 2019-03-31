Рекордной явки не будет: в Комитете избирателей подвели первые итоги голосования

Заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник отметила, что рекордной явки, о которой писали СМИ за две недели до выборов, прогнозируя ажиотаж на уровне 85%, не будет. По ее словам, сегодняшняя прекрасная погода склонила избирателей не к выполнению гражданского долга, а к поездкам на природе. Этот фактор, по ее мнению, выведет общее количество принявших участие в голосовании в более традиционные для Украины 60%.

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