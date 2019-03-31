Второй тур будет очень жестоким: журналист-междурнародник сказал, чем будут рисковать кандидаты

Журналист-международник Карл Куяс-Скрижинский убежден, что результат президентских выборов в Украине предрешит распределение голосов избирателей во втором туре. Кроме того, по его мнению, важной составляющей победы станут слова, сказанные в следующие три недели и то, в каком ключе пройдет второй тур. По мнению журналиста, во втором туре президентских выборов кандидатами будет поставлено на кон все, что сделает его очень жестоким.

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