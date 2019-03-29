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Военные учения России в оккупированном Крыму: эксперт назвал необходимые шаги Украины

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Эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев считает, что нынешние действия Российской Федерации четко укладываются в ту концепцию, которую она выбрала после аннексии Крыма: создание из оккупированного полуострова непотопляемый авианосец. Поэтому, все мероприятия, которые происходят не только на территории Крыма, но и в акваториях Черного и Азовского морей, по его мнению, связаны с милитаризацией и проведением ряда учений с привлечением авиации, морской компоненты и сухопутных войск, имеющие цель усиление боеспособности России в регионе.

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