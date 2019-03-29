Атаки на МВД: Зорян Шкиряк рассказал, кому из кандидатов не нравится нейтральная позиция Авакова

Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк отметил, что представители двух самых рейтинговых кандидатов в президенты Украины - Петра Порошенко и Юлии Тимошено - имеют больше сообщений о правонарушениях. По его словам, речь идет об организации так называемых "сеток", с помощью которых осуществляется подкуп избирателей.

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