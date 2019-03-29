Что будет после голосования: в МВД заявили о готовности сохранить стабильность в стране

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отметил, что Украина, в последнее время, находится в состоянии сплошной информационной истерии которую, по его словам, путинский режим использует для дестабилизации в стране, для распространения паники, отчаяния и недоверия к правоохранительным органам.

Он сообщил, что вчера поступила информация о получении некоторыми председателями участковых комиссий СМС-сообщений провокационного характера, однако, по его словам, такие факты имеют несистемный и единичный характер. Он сообщил, что МВД распространила информацию о том, как действовать в случае получения таких сообщений и посоветовал быть готовыми к таким провокации.

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