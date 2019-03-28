Выборы под защитой

Максимальная защита. Номерные пластиковые пломбы для ящиков голосования и улучшенные сейф-пакеты для перевозки бюллетеней - такие новации нынешних президентских выборов. Их разработали в ассоциации производителей систем опломбирования, и доставили в ЦИК. К субботе их должны развести по всем избирательным участкам страны. Насколько надежны пломбы - узнавали наши корреспонденты.

Подделать результаты голосования будет сложно, по крайней мере на бумажном уровне, уверяют в ассоциации производителей опломбирования. Для этого будет действовать специальная система защиты бюллетеней. Новые пломбы и сейф-пакеты защищены от возможности надреза и открытия методом нагрева или охлаждения. Ящики же будут защищать белые пломбы со специальными замками.

Результаты выборов будут транспортировать в пакетах с микрошрифтом и специальным клапаном, поэтому содержание невозможно будет изменить. Впрочем, эксперты говорят: специальные пломбы защитят далеко не от всех видов провокаций и нарушений.

Уже через несколько часов на избирательные участки должны доставить бюллетени. Их до утра воскресенья закроют в специальных сейфах, которые также опломбирует. В этом году бюллетень имеет песочный цвет и имеет рекордную длину - 80 сантиметров.

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