''Они достали не только всю Украину, но и народных депутатов'' – Гриценко заявил, что неприкосновенных не будет

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко отметил, что тот, кто зайдет за черту закона пойдет под суд. По его словам, это вопрос морали и уверенности в своей стране. Он отметил, что фамилии его не интересуют; он, как гарант Конституции, должен придерживаться пар свобод и собственности человека.

Гриценко уверен, что депутаты парламента, идя на выборы, не будут публично прикрывать того, по кому есть неопровержимые доказательства нарушения закона.

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