Это были бы самые интересные дебаты: Гриценко назвал имя желаемого соперника

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко отметил, что, по его мнению, интересной, предметной и профессиональной дискуссией могут быть дебаты между ним и Владимиром Зеленским накануне второго тура. По его словам, он готов к такому разговору и сейчас. В частности, в профессиональном разговоре, кандидаты смогли бы высказать свое видение по насущных проблемах Украины и путей их преодоления.

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