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Санкции, за репрессии против крымских татар, будут: дипломат объяснил процедуру

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Военный дипломат, экс-военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук, комментируя обращение Евросоюза к России с требованием сообщить о местонахождении крымских татар, задержанных во время обысков в Крыму, и уважать их право на юридическую защиту, отметил, что всегда в международной практике раздаются призывы к странам прекратить противоправные действия, а уже потом, если страна, в которой обращалась международное сообщество, не реагирует, принимаются санкции.

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