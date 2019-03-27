Фальсификация выборов уже произошла: нардеп раскрыл схему подкупа избирателей

Народный депутат Украины Виктор Чумак отметил, что избиратели ожидают массовых фальсификаций во время выборов, но они, по его словам, уже состоялись. По его словам, нынешние технологии фальсификаций не предусматривают массовый вброс бюллетеней, а заключается в формировании сетей; людей, которым платят за то, что они гарантированно придут голосовать за того или иного кандидата.

По его словам, он владеет информацией о создании такой "сетки" в зоне проведения ООС, где также будут викорисовуваты админресурс.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!