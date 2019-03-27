Чумак уверен, что дебаты между Зеленским и Гриценко состоятся

Народный депутат Украины Виктор Чумак убежден, что дебаты между Анатолием Гриценко и Владимиром Зеленским состоятся, но пройдут они после 31 марта, как между двумя кандидатами, которые выдут во второй тур президентских выборов. По его словам, люди, которые ищут альтернативу государственный позиции Порошенко, но не хотят его выбирать по ряду скандалов и обвинений, в частности, в коррупции, находят в лице Гриценко реальную альтернативу нынешнему президенту Украины.

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