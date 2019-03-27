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В штабе Зеленского прокомментировали призыв Вакарчука к голосованию не "по приколу"

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Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков не уверен, что призыв певца и общественного деятеля Святослава Вакарчука к украинцам "голосовать не "по приколу", было направлено в сторону предвыборной кампании Владимира Зеленского. Он предположил, что возможно Вакарчук имел в виду оппонентов Зеленского на выборах, которые, по его словам, показали свое отношение к избирателям, которое он назвал не "шутками", а "издевательством".

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