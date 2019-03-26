Гуманитарная катастрофа на Донбассе: эксперт объяснил суть обвинений ОБСЕ со стороны Украины

Военный аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий, комментируя заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирины Геращенко о том, что ответственность за гуманитарную катастрофу в Донбассе Украина может возложить не только на Россию, но и на ОБСЕ, отметил, что она серьезный и мощный политический игрок, представляющий государство Украина.

По его мнению, заявление Геращенко небезосновательно и озвученные претензии украинская сторона подтвердит фактами. Но, по его словам, надо не забывать о влиянии России на решение ОБСЕ и о том, что страна-агрессор в ее рядах.

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