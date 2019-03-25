25 марта: информационные итоги дня

25 марта: информационные итоги дня66Читать материал на украинском
Полиция перешла на усиленный режим службы
Предупреждение полиции накануне выборов
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Выборы-2019: временное изменение места голосования
Гриценко поддержал легализацию огнестрельного оружия
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Очередной удар по Израилю
Забастовка авиадиспетчеров в Брюсселе
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