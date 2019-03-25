Окончательное решение Назарбаев еще не принял: Пономарев рассказал, кто может стать президентом Казахстана

Российский оппозиционер Илья Пономарев отметил, что выборы в Казахстане происходят по американской системе: в случае отставки или смерти действующего президента его пост занимает спикер верхней палаты парламента автоматически до окончания каденции, а следующие выборы происходят в дату, определенную конституцией.

По его словам, Нурсулан Назарбаев еще не определился окончательно с кандидатурой следующего президента. Среди, по его мнению может стать и сейчас вступивший в должность Касым-Жомарт Токаев, и дочь Назарбаева Дарига.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал