Россия не получила ничего ценного: информированность экс-сотрудника СБУ поставлена под сомнение

Российский оппозиционер Илья Пономарев отметил, что уровень доступа к секретным документам, которым владел бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Москву, вызывает большой вопрос. По его словам, если российские спецслужбы официально демонстрируют его общественности, то это, скорее всего, означает, что никакими супер ценными данными он не обладал.

Пономарев считает, что если бы Прозоров имел действительно ценные данные, то его бы наоборот, прятали, чтобы украинская сторона не догадывалась о раскрытии этих сведений.

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