Монтизация субсидий: эксперт назвал ''группу риска'' неплательщиков за услуги ЖКХ

Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий отметил, что в Украине произошло сокращение субсидиантив на треть.

По его словам, во время резкого роста тарифов, украинское правительство сделало простой шаг; условия получения субсидий было максимально упрощено. Но сейчас, когда отрабатаны все технологии, когда заработала центральная база данных, настало время, по его словам, ввести разумные ограничения, которые и были введены.

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