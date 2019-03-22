Чтобы украинская ГТС не стала металлоломом: Мосийчук назвал меры для решения газового кризиса

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук считает, что украинская власть не работает на упреждение, пердпочитая решать проблемы на их финальной стадии.

По его словами, если говорить о реализации Россией проекта "Северный поток-2", то тут понятно сопротивление Германии и Евросоюза. Но подчеркнул, что полноценная добыча собственного газа позволила бы Украине не только избавится от импортирование "голубого топлива" для собственных нужд, но и продавать его на экспорт, создав для России ощутимую конкуренцию на европейским рынке.

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