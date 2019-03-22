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Чтобы украинская ГТС не стала металлоломом: Мосийчук назвал меры для решения газового кризиса

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Народный депутат Украины Игорь Мосийчук считает, что украинская власть не работает на упреждение, пердпочитая решать проблемы на их финальной стадии.

По его словами, если говорить о реализации Россией проекта "Северный поток-2", то тут понятно сопротивление Германии и Евросоюза. Но подчеркнул, что полноценная добыча собственного газа позволила бы Украине не только избавится от импортирование "голубого топлива" для собственных нужд, но и продавать его на экспорт, создав для России ощутимую конкуренцию на европейским рынке.

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