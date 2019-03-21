Просто дикость: эколог рассказала об уничтожении украинских лесов

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что, в отличие от многих стран мира, где происходит лесоразведение, в Украине, вместо вырубленных лесов не высаживаются новые деревья, которые создавали баланс.

Она подчеркнула, что некоторые страны высаживают деревьев в 5-10 раз больше, чем было вырублено, потому что "взрослые" деревья, с большой кроной, продуцируют значительно больше кислорода, чем молодые саженцы. Так, по ее словам, 1 Га леса производит в год 4 тонны кислорода.

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