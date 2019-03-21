Демотивировать Россию от эскалации ситуации: дипломат рассказал о целях новых санкций ЕС

Дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский Союз уже отреагировал на обострение ситуации в Керченском проливе и после нападения России на украинском корабле применил персональные санкции против конкретных лиц. Но, по его словам, украинская власть считает, что в этом недостаточный уровень реакции и настаивает на системном, комплексном подходе. Какие они будут, украинский дипломат считает, должен определиться Евросоюз, однако, они должны стать такими, что позволит достичь двух целей.

Первая цель, это демотивировать Россию от эскалации ситуации и доказать, что каждая попытка эскалации иметь цену, которую должен заплатить Россия не только запретом на въезд для конкретных людей, но и для экономики на секторальном уровне.

Вторая цель должна, наоборот, мотивировать Россию к освобождению украинских военнопленных моряков ..

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