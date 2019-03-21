Путин сохранит власть после истечения нынешних полномочий: эксперт назвал сценарий

Путин сохранит власть после истечения нынешних полномочий: эксперт назвал сценарий140Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Николай Белесков считает, что для сохранения своих властных полномочий нынешний президент России Владимир Путин пойдет на создание "де-факто" нового государства, путем объединения России и Белоруссии. В частности, по словам эксперта, это подтверждают те заявления, которые делает в Минске посол РФ Михаил Бабич.
По словам Белескова, Москва активно склоняет Беларусь именно к этому сценарию еще потому, что те события, которые происходят в Казахстане, являются опасными для хозяина Кремля. Владимиру Путину все равно придется выбирать преемника, действия которого могут быть непредсказуемыми.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.