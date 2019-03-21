Путин сохранит власть после истечения нынешних полномочий: эксперт назвал сценарий

Эксперт по международным вопросам Николай Белесков считает, что для сохранения своих властных полномочий нынешний президент России Владимир Путин пойдет на создание "де-факто" нового государства, путем объединения России и Белоруссии. В частности, по словам эксперта, это подтверждают те заявления, которые делает в Минске посол РФ Михаил Бабич.

По словам Белескова, Москва активно склоняет Беларусь именно к этому сценарию еще потому, что те события, которые происходят в Казахстане, являются опасными для хозяина Кремля. Владимиру Путину все равно придется выбирать преемника, действия которого могут быть непредсказуемыми.

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