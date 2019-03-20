20 марта: информационные итоги дня

Покурил марихуану и повез пассажиров

Полиция Сум задержала водителя, который употреблял наркотики прямо на рабочем месте - в салоне маршрутки. Это заметили пассажиры. Они же и сообщили о нем правоохранителям. Полицейским водитель заявил, за рулем общественного транспорта с 2013 года, а марихуану курит чтобы расслабиться. Правоохранители открыли уголовное производство.

Международный день Счастья

Международный День счастья отметили в мире. Основали его в ООН в 2012 году. Инициатором стала небольшая горная страна – Бутан, жителей которой считаются одними из самых счастливых в мире. Обычно в этот день везде проходят тематические лекции и тренинги, где людям рассказывают о том, как быть счастливыми. По последним данным рейтинга ООН, самыми счастливыми стали жители Финляндии. Также в пятерку лидеров попали Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. Украина занимает 133 строчку.

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