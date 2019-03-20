''Украинский язык обрекают на конкуренцию, к которой он не готов'' – Вятрович

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что в нынешних политических реалиях поддерживать украинский язык без его защиты – невозможно.

Он привел аналогию со спортивными соревнованиями, когда на беговую дорожку ставят спортсмена с поломанными ногами и предлагают соревноваться с физически здоровыми. Этому спортсмену, а в нашем случае это украинский язык, нужно помочь встать на ноги, помочь выздороветь и тогда предлагать соревноваться с другими.

Он отметил, что внедренный термин "реукраинизация" является возвращением Украине ее украинского лица. А это, по словам Вятровича, и декоммунизация, и деколонизация, и защита и поддержка украинского языка, и возрождение исконных украинских традиций, которые делают Украину уникальной в этом мире.

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