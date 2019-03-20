На смену декоммунизации придет деколонизация: Вятрович рассказал, что ждет украинские города

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что под деколонизацией надо понимать необходимость избавления от имперского наследия, которое используется для российского имперского влияния на Украину.

В качестве примера он приводит Одессу, которая имеет 600-летний возраст, а, по его словам, ей его укоротили вдвое. То же касается города Днепр, историю которого глубже на несколько сотен лет, чем история Екатеринослава, от которого сейчас начинают отсчет. Еще более глубокую историю имеет Севастополь - здесь можно дойти до античности. Речь также идет о Симферополе, Павлограде, Херсоне, Первомайске и других городах.

По его словам, этот процесс должны возглавить историки, который и определять реальный возраст украинских городов и окончательное решение, как он считает, все равно будет политическим.

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