Водительские права нового образца: в МВД готовятся к переходу на евростандарт

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отметил, что переход Украины на новые правила получения водительских права по европейскому образцу должно состояться в ближайшее время. Он отметил, что украинские парламент и правительство брали на себя определенные международные политические обязательства, но из-за президентской гонки этот процесс притормозил.

Но, по его мнению, уже летом законодатели должны продолжить рассмотрение и принятие изменений в законодательство, среди которых, в частности, предусматривается изменения в формате водительского удостоверения и процедуре его получения.

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