Позиции государства по журналистскому расследованию по ''Укроборонпрому'' – нет: Насиров

Позиции государства по журналистскому расследованию по ''Укроборонпрому'' – нет: Насиров105Читать материал на украинском
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров отметил, что за разговорами и взаимными обвинениями, законодательными инициативами и заседаниями Временной следственной комиссии Верховной Рады, не слышно позиции органов государственной власти по распространенной информации, которая содержалась в журналистском расследовании, о деятельности "Укроборонпрома".
По его словам, в стране есть главный исполнительный орган, который должен обеспечить эффективность и слаженность работы различных учреждений, предприятий и организаций оборонной отрасли, на деятельность которых в бюджете ежегодно закладываются суммы в сотни миллиардов гривен.
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