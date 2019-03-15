Богослужение УГКЦ в Софийском соборе: глава церкви объяснил чего хотят греко-католики

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) заявил, что украинская греко-католическая церковь стремится провести богослужение в Софийском соборе в Киеве, но не имеет претензий на какую-либо церковную недвижимость, а хочет иметь доступ к своим христианским корням. По его словам, дискуссия вокруг возможности для разных церквей совершать богослужения в Софии Киевской ему не нравится, так как приобрела нецерковный характер.

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