Идут ожесточенные дискуссии: нардеп дал прогноз, когда будет принят закон о языке

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Александр Спиваковский заявил, что при рассмотрении поправок к закону о языке, ведутся дискуссии народных избранников, которые занимают диаметрально противоположные позиции. Он отметил, что уже на следующей неделе Рада перейдет к обсуждению второй тысячи поправок.

Спиваковский отметил, что такие ожесточенные дискуссии позволяют утверждать, что именно таким образом будет найдено правильное решение и такие законы будут работать.

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