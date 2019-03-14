Риски есть: экс-замглавы ЦИК сказал, когда в Украине появится электронное голосование

Экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил, что в странах Запада нет большого восторга от электронного голосования. По его словам, последние события, выборы в США и референдум в Нидерландах, свидетельствуют о том, что государства с опаской относятся к такому виду голосования.

Он отметил, что позиция многих экспертов ОБСЕ, Совета Европы, относительно перехода Украины к электронному голосованию, сдержанная; они указывают на те риски, которые на сегодняшний день есть. Поэтому, по его словам, переход на такой вид голосования является далекой перспективой для всех без исключения государств.

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