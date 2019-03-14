Украине нужно позаботиться о противоракетной обороне от российских ракет – военный эксперт

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя заявление главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти о желании России к агрессии с помощью ядерного оружия отметил, что США обладает большим количеством боезарядов разной мощности, которые дополнительно увеличит новая ракета средней дальности.

По его словам, такие запугивания звучат для того, чтобы оправдать собственные расходы на вооружение, которые для ракет малой и средней дальности составят 500 млрд. долларов.

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