Выборы без наркотиков: эксперт объяснил, почему политики будут избегать обсуждения легализации марихуаны

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен отметил, что политикам в предвыборной борьбе будет сложно использовать тезис о полной легализации марихуаны, так как петиция на сайте Верховной Рады, созданная в поддержку применения каннабиса только для науки и медицины. Кроме того, по его словам, даже обсуждение этой темы политиками может отпугнуть наиболее дисциплинированную группу избирателей - бабушек - для которых "наркоманы" одна из двух социальных групп, наиболее нелюбимых этой категорией граждан.

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