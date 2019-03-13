Политика в оношении Донбасса была неправильной – экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации

Политика в оношении Донбасса была неправильной – экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации70Читать материал на украинском
Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко считает, что сегодня Украина, если хочет быстро вернуть временно оккупированные территории, должна изменить отношение к людям, которые проживают в ОРДЛО. По его словам, это должна быть политика, направленная на возвращение этих людей. Он отметил, что в 2019 году это будет сделать гораздо сложнее, чем в 2014-2015 гг.
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