Если США найдут ''золото Путина'', то он этого даже не почувствует – Кихтенко

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко отметил, что по его мнению, в случае, если спецслужбы США доберутся до состояния президента России Владимира Путина, он особенно этого не почувствует. Он считает, что Путин сохраняет свои деньги не в одной валюте, не в одном месте или не в одном виде драгоценностей.

Он отметил, что у Путина на достаточно средств, чтобы спокойно себя чувствовать сегодня и в дальнейшей жизни.

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