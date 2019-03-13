Россия развалится еще при Путине: политик назвал условие

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко отметил, что повторение сценария краха СССР, может постигнуть и Россию в случае ее включения в гонку вооружений с США. Он отметил, что это станет вполне вероятным еще при нынешней очередной каденции президента России Владимира Путина, в случае, если заявления и демонстрация оружия будет не просто пропагандой и запугиванием, а приведет к работе над реальными вооружениями.

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