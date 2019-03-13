Факты нарушений Россией Минских договоренностей переданы в ОБСЕ – пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что 9 марта в ОБСЕ была направлена нота, в которой были переданы не только факты и свидетельства о том, что вооруженными формирования Российской Федерации был нарушен режим прекращения огня и все положения Минских договоренностей, но и были предоставлены фотодоказательства с зафиксированными последствиями того, к чему приводят обстрелы и вооруженные провокации со стороны военных формирований РФ.

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